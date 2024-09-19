نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا وابن خالتي" مع بيومي فؤاد وسيد رجب لأول مرة الليلة على قنوات ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء حصريا ولأول مرة الفيلم الكوميدي "أنا وابن خالتي" بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، هنادي مهنا، وإنعام سالوسة، كوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف دعاء عبد الوهاب، عمرو أبو زيد، إخراج أحمد صالح.

أحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم أنا وابن خالتي في إطار اجتماعي كوميدي حول اثنين من الأقارب ومعاناتهما من استمرار عقدة الطفولة بينهما، حيث يحاول كل منهما إثبات أنه أفضل من الآخر.

موعد إعادة عرض الفيلم

فيلم أنا وابن خالتي يعاد عرضه غدًا الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرًا، ويوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.