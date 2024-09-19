نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. إياد نصار ضيف "إنرجي بلس" مع زهرة رامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان إياد نصار ضيفًا على برنامج "إنرجي بلس" الذي يذاع عبر صفحات راديو إنرجي ٩٢.١ على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتحدث إياد نصار مع زهرة رامي في برنامج إنرجي الجديد حول حياته الشخصية والعملية والحديث عن مشواره الفني.

الجدير بالذكر أن محطة راديو إنرجي ٩٢.١ أطلقت برنامجها الديجيتال الجديد "إنرجي بلس" وذلك عبر جميع منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل برنامج "إنرجي بلس"

برنامج "إنرجي بلس" يتميز بمحتوى متنوع وفني وعصري للحديث عن موضوعات متعددة في جميع المجالات ويقدمه مذيعو الراديو.

وجاءت أولى حلقات "إنرجي بلس" مع صانعة المحتوى مي إبراهيم وأجرت معها الحوار منة عامر، وتحدثت عن تجاربها الشخصية كأم وزوجة وشخصية معروفة عبر السوشيال ميديا.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة لإياد نصار

ويشارك النجم إياد نصار مع ريهام عبدالغفور في ماراثون دراما رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل "ظُلم المصطبة"، الذي يضم عدد كبير من الفنانين، ويتم حاليًا التحضير للعمل والتعاقد مع باقي الأبطال إستعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة.