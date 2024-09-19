نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أعمال حنان مطاوع المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة حنان مطاوع، حاليًا في عدة أعمال درامية وسينمائية متنوعة، من المقرر عرضهم في الفترة المقبلة.

مسلسل “صفحة بيضا”



وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز الأعمال الدرامية التي تشارك فيها الفنانة حنان مطاوع، في مقدمة هذه الأعمال يأتي مسلسل "صفحة بيضا"، الذي يُعرض خارج موسم رمضان المعروف بـ "الأوف سيزون"، يشاركها في بطولة هذا المسلسل عدد كبير من النجوم مثل سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، حنان يوسف، أحمد مجدي، حسن العدل، وآخرون من النجوم، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف حاتم حافظ، ويُقدم في إطار اجتماعي تشويقي حيث تواجه خلاله عدة أزمات تحاول التغلب عليها.

مسلسل “حياة أو موت”

بالإضافة إلى ذلك، بدأت حنان مطاوع تصوير مسلسل قصير بعنوان "حياة أو موت"، والذي يتكون من 10 حلقات فقط ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، يشاركها البطولة في هذا العمل كل من محمد علي رزق، أحمد الرافعي، رنا رئيس، عابد عناني، محمد مغربي، وآخرون من النجوم، ويخرجه هاني حمدي، المسلسل يتناول قضايا اجتماعية مع عنصر من التشويق.

مسلسل “دهب”

وعلى صعيد آخر، تستعد حنان لتقديم دور بطولة في مسلسل جديد بعنوان "دهب" والذي سيتم عرضه في موسم رمضان المقبل، يشاركها البطولة في هذا العمل الفنانة ندى موسى، وآخرون من النجوم، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي.

أما في السينما، فقد انتهت حنان مؤخرًا من تصوير فيلم "هابي بيرز داي"، الذي يشاركها في بطولته نيللي كريم، شريف سلامة، وآخرون من النجوم، والفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، ومن المقرر عرضه خلال عام 2024.

آخر أعمال حنان مطاوع



وكان آخر أعمال حنان مطاوع في الدراما التليفزيونية، مسلسل "صوت وصورة" بطولة نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، رامي الطمباري، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، عايدة فهمي سعيد صديق، مجدي السباعي، ناردين فرج، مراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.