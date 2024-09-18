نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة يطرح أحدث أغانيه "إستنوا شوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض المطرب حمزة نمرة تجربة غنائية جديدة من خلال أغنية بعنوان "إستنوا شوية" والتي طرحها اليوم الأربعاء الموافق يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري عبر حساباته الرسمية على جميع منصات التواصل الإجتماعي، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بأغنية إستنوا شوية.

المطرب حمزة نمرة

المطرب حمزة نمرة



تفاصيل أغنية إستنوا شوية

جائت أغنية إستنوا شوية من كلمات فلبينو أحمد، ألحان حمزة نمرة، توزيع ميتيهان كوسيوغلو، ولكن لم يتم عرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

البوستر الرسمي لأغنية إستنوا شوية للفنان حمزة نمرة

أحدث أغاني الفنان حمزة نمرة

وفي سياق متصل كانت آخر أغنية قام بطرحها المطرب حمزة نمرة هى أغنية "رياح الحياة" والتي تم طرحها في العام الماضي 2023، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر جميع المنصات، كما أنها تصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



كلمات أغنية إستنوا شوية

وتقول كلمات الأغنية:

هاتلي قاعدة فيها اتنين

فضلوا مع بعض الاتنين

كله في الآخر هيفارق

دي حقيقة مؤكدة

كلها أحضان مطارات

وفي حياة بعضنا فترات

في الطريق مواعيد فراقنا

من زمان متحددة

وادفع نص عمري

وترجع تاني ضهري

وتفضل بس جنبي

لايمها يا فراق بقى

وادفع عمري كله

والاقي حد اروحله

يشيل مع قلبي حمله

ياه لو أقسم الأيام معاه

إحنا لوحدينا يا عيني علينا

خليكوا قاعدين

طب كنتوا استنوا معانا شوية

مانتوش ماشيين

نفسي نشبع من الغاليين

نفسي لو يفضلوا قاعدين

كله بيروح ويفرق

دي حقيقة مؤكدة

قولنا بدري على المرواح

قالوا الوقت بيجري وراح

قولنا فيه أماكن تتراح

بس هل هنروح سوا؟

دي حقايق صعبة ممكن

هنعيش بوجعنا يمكن.