نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفلًا غائيًا في مراسي الساحل الشمالي يوم 20 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

حفل محمد رمضان القادم بمراسي



تفاصيل أغنية "مش فاضي”



و طرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “مش فاضي"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت الأغنية فور طرحها مشاهدات عالية وقد نالت إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها بشدة.

أحدث أعمال الفنان محمد رمضان

يذكر أن محمد رمضان، يحضر لفيلم "أسد" ويشارك في هذا العمل كلًا من: "محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، ركين سعد، محمود السراج، إسلام مبارك، محمد دياب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف خالد دياب، وإخراج محمد دياب.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا فور عرض أولى حلقاته ونال إعجاب الجمهور للغاية، حيث تدور قصة مسلسل "جعفر العمدة"، حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك، وتدور الأحداث في إطار درامي تشويقي.

طاقِم عمَل مسلسل "جعفر العمدة"

يشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" نخبة من النجوم ومنهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، عصام السقا، دعاء حكم، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.