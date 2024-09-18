انت الأن تتابع خبر حلا شيحة بدون فلتر .. والجمهور يتغزل بجمالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، الجمهور مجموعة من الصور الخاصة بها بدون فلتر عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام .



وفاجأت حلا شيحة جمهورها بالصور التي التقطتها لنفسها داخل منزلها، واعتبر متابعون أن الفنانة المصرية غيرت ملامحها كثيراً بسبب الفيلر، ليتفاعلوا معها في تعليقات عبرت عن عدم رضاهم عن تبدل ملامحها التي عُرفت بها.



وأرفقت حلا شيحة الصور بتعليق كتبت فيها: "لأني بحب التصوير دي صور في البيت، ومن غير فيلنر ونور بسيط وبصور بالتليفون". وظهرت بالكثير من الإطلالات التي تنوعت ما بين إطلالات بملابس منزلية وأخرى بإطلالات كاجوال.



وبمجرد نشر حلا شيحة لصورها بدون فلتر تباينت التعليقات ما بين تعليقات عبرت عن إعجاب أصحابها بجمال الفنانة الشهيرة وأخرى انتقدت اعتمادها على الفيلر الذي غير ملامحها، وكتب متابعين في تعليقاته: "هي فين حلا شيحة". "أنت أكتر وش أنا كنت بحب جماله وجزء من شهرته وارتباطه بذكرياتنا ملامحه المميزة الله يحرق الفيلر اللي خلاكم كلكم شبه بعض" .