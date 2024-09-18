انت الأن تتابع خبر صور تجمع شوق الهادي وشقيقتها فرح وابنها آدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الكويتية شوق الهادي مجموعة من الصور التي جمعتها مع شقيقتها وابنها آدم عقيل الرئيسي، حيث اعتمدوا إطلالات متطابقة بملابس منزلية.



وجاءت إطلالات الثلاثي من الماركة الخاصة بابن فرح الهادي، وظهرت شوق الهادي، وهي تحمل ابن شقيقتها وترقص معه، فضلاً عن الكثير من اللقطات الطريفة التي جمعت الشقيقتين، ويتوسطهما فيها آدم عقيل الرئيسي.



وظهرت شوق الهادي في الكثير من اللقطات العفوية مع ابن شقيقتها فرح، وبدا عليها علامات السعادة، وهي تغازل الصغير، وترقص معه في عدد من اللقطات بينها مقطع فيديو، فضلاً عن الصور التي جمعت الشقيقتين مع الصغير وهي اللقطات التي عبر الجمهور عن سعادته بها خاصة بعد القطيعة التي وقعت بين الشقيقتين، ووصلت حد ساحات القضاء.



وعبر الجمهور عن سعادتهم بعودة علاقة فرح الهادي بشقيقتها شوق الهادي إلى طبيعتها بعد انقطاع بينهما واتهامات متبادلة، وكتب متابعون في تعليقاتهم: "انبسط مرة إذا شفت ادومي متصور مع خالته شوق الهادي أحبها وما حبيت ذلك المرحلة اللي صارت والظلم اللي تعرضت له، بس الحمد لله رجعت المياه لمجاريها، وما صار عقيل الرئيسي يتدخل بعلاقة زوجته فرح الهادي مع أهلها وربي عوضها فيهم بحملها الثاني".



وكانت أزمة كبيرة وقعت بين الشقيقتين، شوق وفرح الهادي، وصلت حد اتهام الأخيرة لشقيقتها بأنها كانت سبب مشكلات في منزلها، واتهام زوج فرح الهادي لشوق الهادي بأنها تقوم بتنفيذ أعمال لهما بالسحر الأسود وهو ما أحدث ضجة على منصات التواصل الاجتماعي وسط حالة دفاع عن شوق الهادي والتي التزمت الصمت مقابل تصريحات حادة من فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي .