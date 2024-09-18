نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الليف يروج لأحدث حفلاته الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان أبو الليف عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المفترض أن يتم إقامة الحفل بالساحل الشمالي الشرير، حيث حرص "أبو الليف" على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة شخص آخر من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالبوستر تعليقا قال فيه:" انتظروني يوم الجمعه القادمة بشاطئ ميلانو بالعلمين الساحل الشرير أقوى حفلة، وأجمل حفلة".

وأضاف:" بتودع الصيف آخر حفلات الساحل منتظريكم تنوروني وتشرفوني مع أحدث الاغاني ويارب تنول عجبكم".



تعليقات الجمهور على منشور أبو الليف

وفورا من مشاركة المنشور، نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، صوتك تحفة، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أبو الليف

والجدير بالذكر آخر أعمال أبو الليف، أغنية زنانة، والتي حازت على إعجاب الجمهور.



أغنية زنانة من كلمات السيد علي وألحان عماد تاج وتوزيع مورو وإنتاج طارق عبد الستار وإخراج أحمد الشيخ، وظهر أبو الليف في الكليب بمشاهد كوميدية.

وتقول كلمات أغنية أبو الليف: "عصبية بتعلى صوتك ليه عليا الناس بصالنا ياوليا.. لاء لمى الدور واهدى شويا اتهدى أحسنلك.. زنانة طلباتك ليه مابتخلاصشى.. ولغيرك عمالة تبصى.. كفايا أكل شوايا وخسى.. وبصى على نفسك

