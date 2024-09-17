نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لانتقادات.. حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة لجمهورها ردًا على الانتقادات الموجهة لها خلال الآونة الأخيرة، بسبب صورها الجديدة، فقد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها: “كلنا عيوب لولا ستر الله”.

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة هو مشاركتها في مسلسل “إمبراطورية ميم” مع نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحداث “إمبراطورية ميم”



مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.