فيلم إن شاءالله ولد للمخرج أمجد الرشيد بسينما عقيل بالإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد جولة ناجحة من العروض التجارية بكل من السعودية، الإمارات، الأردن وفرنسا، يعود فيلم إن شاءالله ولد للمخرج أمجد الرشيد لدور العرض الإماراتية ليشهد 3 أسابيع من العروض المستمرة بسينما عقيل من السبت 21 سبتمبر وحتى الخميس 10 أكتوبر.

مواعيد العرض:



السبت 21 سبتمبر - الأحد 22 سبتمبر: 4:30 مساءً - 7 مساءً - 9:30 مساءً

من الإثنين 23 سبتمبر حتى الجمعة 27 سبتمبر: 7 مساءً - 9:30 مساءً

السبت 28 سبتمبر - الأحد 29 سبتمبر: 4:30 مساءً - 7 مساءً - 9:30 مساءً

من الإثنين 30 سبتمبر حتى الجمعة 4 أكتوبر: 7 مساءً - 9:30 مساءً

السبت 5 أكتوبر - الأحد 6 أكتوبر: 4:30 مساءً - 7 مساءً - 9:30 مساءً

من الثلاثاء 8 أكتوبر حتى الخميس 10 أكتوبر: 7 مساءً - 9:30 مساءً

قصة فيلم إن شاءالله ولد



فيلم إن شاءالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي وحقق نجاحًا كبيرًا حيث سجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق وفاز بجائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل، وقام بتمثيل الأردن في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2024، كما شارك في أكثر من 100 مهرجان دولي من بينها مهرجانات كارلوفي فاري، وملبورن، ولندن، وتورونتو.

أبطال فيلم إن شاءالله ولد

يضم الفيلم في جعبته أكثر من 25 جائزة كان آخرها جائزة الجمهور بمهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، بالإضافة إلى أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مسلم السينمائي الدولي بلندن، وأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وأفضل عمل أول بمهرجان بنغالورو السينمائي الدولي بالهند، وأفضل أداء من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأفضل ممثلة ولجنة التحكيم الخاصة في مهرجان روتردام للفيلم العربي.



تفاصيل فيلم إن شاءالله ولد

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف ديلفين أجوت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة وإنتاج The Imaginarium Films (رولا ناصر وأسيل أبو عياش) بمشاركة بيت الشوارب (يوسف عبد النبي) وجورج فيلمز (نيكولا لوبرتر ورافايل ألكساندر)، والمنتجين المشاركين علاء كركوتي وماهر دياب وشاهيناز العقاد، وتشارك Lagoonie Film Production في توزيع الفيلم بالعالم العربي، بينما تتولى شركة Pyramide International المبيعات الدولية.



ويضم الفيلم أيضًا فريق عمل من أهم العاملين في الصناعة عربيًا وعالميًا وهم مدير تصوير كانيمى أونوياما (فيلم أوسكاري Everything Everywhere All at Once)، وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم إلى جانب مشاركتها البارزة في فيلم Dune، ومصممة الملابس العالمية زينة صوفان التي شاركت في عدة أفلام عالمية أحدثها John Wick: Chapter 4 ومهندس الصوت نور الحلواني من أبرز أعماله فيلم الحارة وشارك في فريق عمل الصوت في فيلم Dégradé، والمونتير أحمد حافظ (مسلسل Moon knight) وثنائي الموسيقى أندرو لانكستر وجيري لين الذي قدم موسيقى الفيلم المرشح للأوسكار ذيب.

إن شاءالله ولد هو التعاون الثاني بين أمجد وMAD Solutions، حيث تولت الشركة توزيع فيلمه القصير الببغاء الذي شارك في إخراجه وفاز بالعديد من الجوائز الدولية، ويعرض حاليًا على OSN.

أمجد الرشيد مخرج أردني حاصل على درجة الماجستير في الفنون السينمائية، وبدأ في الإخراج والتأليف والإنتاج في 2005. تم اختياره في 2007 للمشاركة في ملتقى برليناله للمواهب في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وتضم قائمة أعماله ستة أفلام قصيرة ترشحت وحصلت على الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية والعربية وأشهرها فيلم الببغاء، وفي 2016 اختير أمجد ضمن قائمة "نجوم الغد العرب" بـمجلة سكرين دايلي من بين 5 مواهب أفلام ناشئة من العالم العربي.