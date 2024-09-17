أول تعليق من مروة صبري بعد بتكريمها بمهرجان الفضائيات العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الإعلامية مروة صبري، بتكريمها كأفضل مذيعة لعام 2024 عن برنامجها المتميز “قعدة ستات” في مهرجان الفضائيات العربية.

إطلالة مروة صبري

وشاركت مروة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو يوثق لحظة تكريمها، حيث علّقت قائلة: «الحمد لله، مبسوطة جدًا من تكريمي في مهرجان القنوات الفضائية كأحسن مذيعة في 2024 عن برنامجي "قعدة ستات"، تكريم جاء بعد مشوار طويل مليء بالعمل، التعب، الاجتهاد، والتفكير، والحمد لله، ربنا كمله بالنجاح».

إشادة وتفاعل متابعيها

وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من متابعيها ومحبيها، الذين قدموا لها التهاني وأشادوا بمسيرتها الإعلامية الناجحة، مشيرين إلى أنها تستحق هذا التكريم بعد سنوات من التفاني والتميز في تقديم المحتوى الإعلامي.

تكريم نجوم الفن في مهرجان الفضائيات العربية

وكرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ15 عددًا كبيرًا من النجوم، منهم: الفنانة اللبنانية نادين نجيم كأفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل "2024" الذي عرض في رمضان الماضي، وأحمد السقا عن فيلم "السرب" شريف منير بجائزة التميز والإبداع عن نفس العمل، ومي عمر ومحمد سامي عن "نعمة الأفوكاتو"، ونيكول سابا عن أغنية "الكات كاتي"، والتي قدمتها في الحفل بناء على طلب الجمهور، وتم تكريم باسم سمرة عن "العتاولة" روجينا عن "سر إلهي"، كما كرم المهرجان أيضًا السيناريست عبد الرحيم كمال، وعبير صبري عن مسلسل "حدوته منسية"، محمد علاء عن "بين السطور"، طه الدسوقي عن "حالة خاصة" وبسمة عن "مسار إجباري" وأهدت الجائزة لابنتها قائلة: "لأنها علمتني كيف أكون أمًّا".

وحصد كل من أحمد العوضي جائزة أفضل ممثل برأي الجمهور عن دوره في "حق عرب"، كما نالت الفنانة غادة عبد الرازق جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في مسلسل "صيد العقارب".

نبذة عن مهرجان الفضائيات العربية

يُذكر أن مهرجان الفضائيات العربية يعتمد في اختياراته على تصويت الجمهور المصري والعربي، وأطلقت إدارة المهرجان استفتاء حول الأعمال والنجوم الأفضل عبر موقعه الرسمي منذ نحو شهر.