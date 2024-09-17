عرض "حديث الصباح والمساء" على مسرح السامر ضمن مهرجان مسرح الهواة

القاهرة - محمد ابراهيم - على مسرح السامر بالعجوزة، تم تقديم العرض المسرحي "حديث الصباح والمساء" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان "مسرح الهواة" في دورته العشرين، دورة الفنان الراحل زكريا الحجاوي. المهرجان يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة وبإشراف الكاتب محمد ناصف.

ملخص العرض وأبطاله

العرض مستوحى من قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو من إعداد وإخراج محمد شاكر، وإنتاج المعهد العالي للفنون الشعبية بالتعاون مع جمعية البسمة. تدور أحداث المسرحية حول فلسفة الحياة والموت، مبتدئةً بقصة خلق آدم وحواء مرورًا بمراحل حياة البشر، لتؤكد على وحدة البداية والنهاية رغم اختلاف التفاصيل.

فريق العمل وعناصر الإنتاج

شارك في العرض عدد كبير من الفنانين الشباب، من بينهم رؤيا الديدي، منة علي، عاصم ترك، ومحمد المغازي، بإشراف فني على الديكور من قبل أية خالد، وتصميم الإضاءة من إبراهيم حسن. كما تولى محمد المأموني إعداد فيديو مابينج، وقام إسلام صالح بتأليف الموسيقى.

الندوة النقدية حول العرض

بعد انتهاء العرض، عُقدت ندوة نقدية بإدارة د. محمد زعيمة، وشارك فيها الناقدان د. حسام أبو العلا ود. طارق عمار. تحدث "زعيمة" عن جودة الطاقات الشبابية المشاركة في العرض، مشيرًا إلى أن المخرج استطاع الحفاظ على الأبعاد النفسية للشخصيات، مما أضفى عمقًا على الأداء.

تقييم النقاد للفلسفة الدرامية

ناقش د. حسام أبو العلا فلسفة العرض وأكد انتماءه إلى المدرسة العبثية التي تعكس فكرة "لا معنى في الحياة"، موضحًا أن المخرج ناقش الفلسفة الوجودية للحياة والموت بشكل مميز، رغم بعض الانتقادات حول تكرار الإيقاع الذي قد يُشعر الجمهور بالملل.

الإضاءة والديكور في خدمة العرض

أشاد النقاد بتوظيف الديكور بشكل جيد لخدمة الأحداث، لكنهم أبدوا ملاحظات حول الإضاءة التي أثرت سلبًا على وضوح وجوه الممثلين، بالإضافة إلى أن ملابس الشخصيات لم تعكس بدقة الفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

تأثير الرواية الأصلية على العرض

من جهته، أشار د. طارق عمار إلى أهمية الرواية الأصلية لنجيب محفوظ، موضحًا أنها تعرضت للظلم حين طُرحت في البداية، وأنه عند تحويلها إلى مسلسل، تم تناول الثلث الأول منها فقط في 30 حلقة. وأوصى بتقليص الأدوار المسرحية مع تعزيز العلاقات بين الشخصيات.

ختام المهرجان وأهدافه الثقافية

يستمر مهرجان "مسرح الهواة" حتى 21 سبتمبر، ويشارك فيه 11 عرضًا مسرحيًا، تقدم جميعها مجانًا للجمهور، ويصدر عنه نشرة يومية توثق الفعاليات.