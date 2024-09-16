نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. درة تبهر جمهورها بإطلالتها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شاركت الفنانة التونسيه درة، صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها تعرضت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



إطلالة الفنانة درة

و ظهرت درة، وهي ترتدي فستان باللون البيج وعليه بالطو باللون البيج، وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وآيضًا أعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع التي تليق بها وتناسب إطلالتها.

و علقت درة على الصور قائلة: "من قصة الغلاف الخاصة بي مع ليالينا"، حيث انهالت تعليقات الجمهور على الصور كالآتي: "الشياكة، قمر، الجمال الطبيعي وإلى مستحيل يكون في متله، جميلتي، دايما متألقة يا احسن ممثلة في مصر "و غيرها من التعليقات الممزوجة بحب الجمهور اليها وإلى إطلالاتها الأكثر من رائعة.

أحدث أعمال درة في السينما

وفي سياق متصل انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

آخر أعمال الفنانة درة



يذكر أن آخر أعمال درة الفنية هو مسلسل "الأجهر"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو في إطار إجتماعي شعبي وتدور أحداثه حول الشاب "يوسف" الذي يجد نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر متخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي للكشف حقيقة مقتل والدته.

طاقِم عمَل مسلسل "الأجهر"





شارك في بطولة مسلسل "الأجهر" الكثير من النجوم وأبرزهم الفنان عمرو سعد وجسد خلاله شخصية "يوسف"، وظهرت درة بشخصية "نهلة"، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، عمرو عبد الجليل، محمد جمعة، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمة وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، خالد زكي، باسم مغنية، رابي عمرو سعد وآخرين، ويعد المسلسل من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح، ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، أحمد عيد، إخراج ياسر سامي.