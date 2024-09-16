موسيقى وكتابة إبداعية في ورش الأسبوع الثقافي للموهوبين بالإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة الإسماعيلية عددًا من الورش الفنية والحرفية ضمن الأسبوع الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لاكتشاف ودعم الموهوبين بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ورشة الكتابة الأدبية: تقنيات وإلهام

افتتحت الفعاليات بورشة الكتابة الأدبية، حيث ناقش الشاعر مدحت منير أساسيات كتابة القصة والرواية والشعر، مقدمًا نماذج من أعمال الأديب نجيب محفوظ التي تحولت إلى أفلام سينمائية، بالإضافة إلى مناقشة أشهر قصائد بيرم التونسي مع الحضور.

ورشة أساسيات الموسيقى: فهم وتدريب

وفي ورشة أساسيات الموسيقى، شرحت المدربة د. دينا حسين مفهوم "الفوكاليز" وكيفية التأقلم مع النغمة المسموعة لضمان أدائها بشكل صحيح، بجانب تقديم تدريبات عملية في هذا المجال.

ورش فنية وحرفية متنوعة

استمرت الفعاليات بورش متعددة، شملت ورشة تصميمات بالخشب المفرغ بقيادة الفنانة چيهان مبروك، وعجينة السيراميك وتصميم الحلي بإشراف الفنانة شيرين عفيفي، والطباعة بالاستنسل وتصميم عروسة متحركة تحت إشراف الفنان شادي قطامش، وختامًا ورشة الأداء المسرحي بقيادة الفنان محمود نوح.

تنظيم وإشراف الأسبوع الثقافي

تنظم هيئة قصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة للمواهب برئاسة المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

فعاليات متنوعة وحفل ختامي

يتضمن الأسبوع الثقافي عددًا من الفعاليات التي تتنوع ما بين اللقاءات التثقيفية لنخبة من الأكاديميين والمتخصصين، واكتشاف المواهب، والورش الفنية والحرفية التي تسهم في تنمية روح الإبداع والابتكار، على أن يُقام حفل الختام مساء غدٍ الثلاثاء على مسرح القصر.