غدًا أمسية سينمائية بنكهة مهرجان بردية في نادي سينما المرأة

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، أمسية سينمائية جديدة ضمن فعاليات نادي سينما المرأة.

هذه الأمسية تأتي في إطار عرض أفلام مهرجان "بردية" السينمائي وتستهدف تعزيز الحضور النسائي في مجال السينما، وذلك غدًا الإثنين في تمام الساعة السادسة مساءً.

عرض أفلام متنوعة من مهرجان بردية



تتضمن الأمسية عرض مجموعة مميزة من الأفلام التي شاركت في الدورة السابقة لمهرجان بردية السينمائي.

يتصدر القائمة فيلم "فقه أمى" للمخرج عمر عز، الذي حصد الجائزة الأولى في المهرجان، وفيلم "لحظة صدق" للمخرج هشام علي عبد الخالق، الحائز على الجائزة الثانية.

كما سيتم عرض الفيلم العراقي "شيرين" للمخرج زيد شكر، الفائز بالجائزة الثالثة،بالإضافة إلى ذلك، ستعرض أفلام مثل "أوضة وصالة" للمخرج إسلام عصام، "رزق" للمخرج شريف سالم، و"ورقة جرنال" للمخرج محمد أبو طبل.

أفلام دولية ووطنية مشاركة



لا يقتصر المهرجان على المشاركة المحلية فقط، حيث يتم عرض مجموعة من الأفلام من مختلف الدول العربية، مثل الفيلم العراقي "چيلانا الموصل" للمخرج سلام الموسى، والفيلم الفلسطيني "كحل بلون الدم" للمخرج معاذ أسمر.

إلى جانب هذه الأفلام، يُعرض فيلم "كفتة بالصلصة" للمخرج تامر زين و"إنكار" للمخرج حسام عزام.

ندوة نقاشية بمشاركة نخبة من السينمائيين



عقب العروض السينمائية، تُعقد ندوة نقاشية تضم مجموعة من السينمائيين البارزين، على رأسهم المصور السينمائي سعيد شيمي، والمخرج أحمد صقر، والمخرج عمرو عابدين رئيس قناة النيل للدراما.

كما ستشارك في الندوة الأستاذة عزة أبو اليزيد، رئيسة ومؤسسة مهرجان بردية السينمائي، فيما تدير الندوة الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، مديرة نادي سينما المرأة.

تعزيز دور المرأة في السينما



يُعد نادي سينما المرأة منصة هامة لدعم المخرجات والسينمائيات وتعزيز دورهن في مجال صناعة السينما، من خلال عرض الأفلام وإقامة النقاشات حول القضايا الفنية والثقافية، يسعى النادي إلى تسليط الضوء على أعمال المرأة وإبراز مساهماتها في المشهد السينمائي.

ختام الأمسية وتوقعات الحضور



تختتم الأمسية بعرض توصيات وتسليط الضوء على الأفلام التي تركت بصمة واضحة في المهرجان، مع تفاعل الجمهور والنقاد على حد سواء.

الحضور يتوقع أن يكون واسعًا، لما تتميز به هذه الأمسية من تنوع في الأفلام والمشاركين، مما يعكس الروح الفنية والثقافية المتجددة.