بدءًا من الغد.. "الوثائقية" تحتفي بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه مجموعة متنوعة من الأعمال الوثائقية التي توثق جوانب من حرب السادس من أكتوبر 1973، وتسجل بعض بطولات الجيش المصري العظيم.

تفاصيل الاحتفال

ويبدأ عرضها على شاشة "الوثائقية" في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية أكتوبر 2024.

تنوع الأعمال بين الأفلام الوثائقية والسلاسل الخاصة

تتنوع تلك الأعمال بين الأفلام الوثائقية، والسلاسل الخاصة، التي أُنتجت للاحتفاء بمرور أكثر من نصف قرن على النصر المجيد، وتوثق معارك وعمليات عسكرية مهمة أسهمت في تكبيد العدو خسائر فادحة، وإعادة الأراضي المصرية المحتلة، ورفع العلم المصري فوقها عاليًا خفاقًا. كما تستعرض بعض الأعمال سير قادة النصر وبطولاتهم، وشهادات عدد من الضباط والجنود ممن كانوا على جبهة القتال، وتلقي الضوء كذلك على دور الفن المصري الداعم لبلاده، والموثق لانتصارات جيشه في تلك السنوات.