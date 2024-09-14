نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حفلها في جدة.. أنغام تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة أنغام، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إحيائها حفل، ليلة أمس الجمعة، على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة السعودية، ويعد هذا الحفل هو الأول بعد النجاح الكبير لألبومها الأخير "تيجي نسيب" والذي حقق مشاهدات كبيرة على مختلف منصات الموسيقي.

تفاصيل حفل أنغام

وقدمت أنغام المزيد من اغاني ألبومها" تيجي نسيب" وشاركها الجمهور في غناء كلمات اغانيه وسط المزيد من أجواء الطرب والرومانسية منها "هو انت مين"، "موافقة"، "إيه الاخبار"،" خليك معاها"،"اسكت"،"اقولك ايه"،"كان برئ"،"القلوب اسرار"،"ماكنش وقته"،"بنعمل حاجات" واختتمت ب "كان برئ".

وجاء في الوصلة الأولي طلب أنغام من الجمهور تحيه صناع البوم تيجي نسيب ممن تواجدوا بالحفل منهم الملحن إيهاب عبد الواحد ومحمود خيامي الذي وصفته بالملحن الشقي جدًا والموزع الموسيقي طارق مدكور الذي لقبته بالأستاذ وفخر الموزعين ووجهت الشكر للشاعر أمير طعيمة على ما تسببت فيه كلماته من الم ووجع.. بالإضافة شكرها للفنان أكرم حسني الذي اعتبرته الشاعر المفاجأة الذي خرج منه كلام جاد جدًا جدًا.. وتمنت أنغام وجود جميع صناع الألبوم بالحفل منهم الفنان تامر عاشور والشاعر نادر عبد الله حيث تعذر حضورهما ووجهت لهما الشكر.

آخر أعمال أنغام

وكانت أنغام قد أطلقت مؤخرا 12 كليب ل ألبوم تيجي نسيب، تم تصويرها بطريقة الـ فيجيوليزر، المستحدث مؤخرًا والمتبع لنجوم الأغنية عالميًا والذي يعتمد كليا على أداء النجم مفردًا لاداء القصة الدرامية للكليب.