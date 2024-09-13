حسن أبو الروس يتخطى الـ 3 مليون بـ "العيون بصالي"

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أحمد جودة - القاهرة -



طرح الفنان حسن أبو الروس، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "العيون بصالي" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

نسبة مشاهدة أغنية "العيون بصالي"

و كتب حسن أبو الروس، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "العيون بصالي 3 مليون مشاهدة في أسبوعين على جميع منصات الإستماع، حسن أبو الروس".

الفنان حسن أبو الروس يتخطى ال 3 مليون بأغنيته الجديدة “العيون بصالي”



تفاصيل أغنية "العيون بصالي"

أغنية "العيون بصالي"، من كلمات حسن أبوالروس، وويزا منتصر، والفيديو كليب من إخراج ليل أليكس.

كلمات أغنية "العيون بصالي"



العيون بصالي

بس مش وصلالي

تيجي قصادي

لساني هو حصاني

عالمكشوف

مش وخدلي ستاره

مشوفش حركه

غير بعد الصفاره

هنا بتاعتي

الملعب واسع

انا علي مهلي

وتاتا تاتا

متنكشنيش

الوحش فاق

مفيش مقارنه اساسا

شكلك بان بان بان

كتير الكلام لام لام

هخدك فان فان

مش هتبان بان بان

فوق فوق

اسمع يا صحبي اسمع يا رجوله

خدتك مقلب هنزيعهولك

انا عالمزيكا اجدد موضه

ياااه كومبارس مشافش بطوله

دوم تك

قولي شفتك فين

شايف فيك ميزتين

انك مهمش وبوشين

انا يا انا الواد الجن

اللي لايهدي ولا يون

طالع ازن نازل ازن

اللي يحب صاحبه يرفع ايده ل فوق

فوق فوق فوق

وبعد تبادل نظرات

كاني في المحيط بصطاد

معرفش حب ولا صحاب

مرفش كاش ده ولا اقساط

فانا متسبش ده انا اللي بسيب

مفيش نصيب

تيجي شمال أو تيجي يمين

ملكش فيه

دلوقتي فل

و كل ماشي

معايا مايكي

لابس تاجي

ماشي براحتي

و علي مزاجي

خلص وقتك

قبل ماجي

وايه يا جن

مش هتحن

تيجي بطن

اشوطها سن

بقت حرب

مفيش سلم

بالسنان

مش بالسن

فوق فوق

اسمعي مني يا باربي

تحليل حبك جيه بالسلبي

انا منك شايل ومعبي

اتفضلي بقى قومي من قلبي

بس هص

مفيش غيري انا البوص

جامد وعمري ما قولت

فمشوفش حد ينط

انا يا انا الواد الجن

اللي لايهدي ولا يون

طالع ازن نازل ازن

اللي يحب الشيكالاستيك يرفع ايده ل فوق

آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس

يذكر أن آخر أعمال حسن، طرحه لأغنية "سيبك من كلام الناس" عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "سيبك من كلام الناس" تم تصويرها في الإسكندرية ومن توزيع ناصر بيتس وكلمات إيفيل وحسن أبو الروس، ويعبر من خلال الأغنية عن الضغوطات التي مرت عليه في حياته الشخصية على نطاق العمل من كلام لمحاولة تحطيمه، ورسالة للشباب للمحاولة مهما كانت الضغوطات وكلام الناس عليهم.