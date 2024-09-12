نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة.. حورية فرغلي تشوق جمهورها بعمل فني جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة حورية فرغلي، جمهوريها ومتابعيها، لعمل فني جديد دون الكشف تفاصيل العمل، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت حورية صورة، يغلب عليها طابع الرعب، وعلقت عليها قائلة:"قريبا".

منشور حورية فرغلي

أحدث أعمال حورية فرغلي في الدراما

ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة حورية فرغلي في الدراما، هو مشاركتها في مسلسل "سيما ماجي" بطولة الفنانة رانيا يوسف، والذي يتم تصوير مشاهده حاليا، تمهيدا لعرضه قريبا.

أبطال وصناع مسلسل "سيما ماجي"



ومسلسل "سيما ماجي"، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاجOP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.



أحداث مسلسل "سيما ماجي"



وتدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.