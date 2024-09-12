أحمد حاتم يهنئ ابنه بيوم ميلاده: كل سنة وانت طيب يا باشا

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ أحمد حاتم ابنه عزيز بيوم ميلاده، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة برفقة ابنه من البحر معلقًا:"كل سنة وانت طيب يا باشا".

أحدث أعمال أحمد حاتم

عرض منذ فترة قريبة عمر أفندي وحقق نجاح كبير وإشادات واسعة، ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية



ومن جهة أخرى يذكر أن آخر أعمال حاتم في السينما فيلم "عاشق" الذي عرض أمس بجميع دور العرض، الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين.

قصة فيلم "عاشق"



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان وتدور الأحداث في إطار تشويقي مما يجذب الجمهور لمشاهدة فيلم "عاشق" فور عرضه.