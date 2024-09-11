نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من داخل الإستديو".. نانسي عجرم تروج عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة نانسي عجرم عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، حيث حرصت على مشاركة جمهورها من داخل الاستديو كواليس تحضير ألبومها الجديد برفقة الموزع الموسيقى طارق مدكور الشاعر تامر حسين والملحنين محمد يحيى وعزيز الشافعى ومحمد رحيم وغيرهم من خلال الستوري الخاص بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



آخر أعمال نانسي عجرم



والجدير بالذكر أن الفنانة نانسى عجرم أغنية من نظرة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /من نظرة شفتك حبيت الدنيي بوجودك

من نظرة شفتك حسيت الفرحة بعيونك

ما فيي عيش انا انا من دونك

كل مرة بشوفك فيها قلبي بطير

من نظرة شفتك حبيت الدنيي بوجودك

من نظرة شفتك حسيت الفرحة بعيونك

ما فيي عيش انا انا من دونك

كل مرة بشوفك فيها قلبي بطير

حبيت الدنيي بالوقت اللي كنتي حدي

عيونك سحرتني وقالتلي تعا لعندي

احساسي فيكي طار من لما شافك

بحبك انا وبغار عليكي من خيالك

حبيت الدنيي بالوقت اللي كنتي حدي

عيونك سحرتني وقالتلي تعا لعندي

احساسي فيكي طار من لما شافك

بحبك انا وبغار عليكي من خيالك

من نظرة شفتك حبيت الدنيي بوجودك

من نظرة شفتك حسيت الفرحة بعيونك

ما فيي عيش انا انا من دونك

كل مرة بشوفك فيها قلبي بطير

من نظرة شفتك حبيت الدنيي بوجودك

من نظرة شفتك حسيت الفرحة بعيونك

ما فيي عيش انا انا من دونك

كل مرة بشوفك فيها قلبي بطير