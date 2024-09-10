نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أية عبدالله تطرح أغنيتها الجديدة "سمعني كمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية أية عبدالله بعنوان "سمعني كمان" على طريقة الفيديو كليب حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية "سمعني كمان" باللهجة المصرية وبقالب غنائي على ايقاع المقسوم من حيث اللحن والجمل الموسيقية، وجاءت الأغنية برسالة ايجابية ومفعمة بالتفاؤل.

على صعيد الصورة، حمل فيديو كليب "سمعني كمان" توقيع المخرجة رودينا حاطوم، واتسم بالألوان الزاهية والحيوية التي عكست روح الأغنية وايقاعاتها، وظهرت أية عبدالله بأكثر من اطلالة مختلفة عن اطلالاتها السابقة.

وأعربت أية عبدالله عن سعادتها بطرح أغنية "سمعني كمان" التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة، مؤكدةً على أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها.

تفاصيل أغنية سمعني كمان

أغنية "سمعني كمان" من كلمات مؤمن سالم والحان د. مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.