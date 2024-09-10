نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا تكشف عن الستار عن أول قصة حب بحياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة دينا خلال لقائها في برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد ونانسي مجدي عبر قناة "ألفا اليوم"، عن اسرار من حياتها الشخصية، ذكرت تفاصيل اول حب في حياتها.

اول قصة حب بـ حياة دينا

وقالت دينا: "أكتر واحد حبيته وأنا صغيرة جدا وأتوفى وأنا عندي 15 سنة، اتخطبنا وعملت خطوبة ولبست فستان أبيض قصير عندي صوره، كان أخو هادي الجيار كان اسمه طارق الجيار الله يرحمه، دا أول وأهم حب في حياتي".

عدد زيجات دينا

وتابعت دينا: "اتجوزت 9 مرات، مش رقم مفزع تحية كاريوكا اتجوزت 13 مرة، معنديش مانع أتجوز، بستغرب من اللي بيقول مش هعمل كده تاني تعرف منين الدنيا هتوديك فين، أنا مكنتش مخططة إني أتجوز 9 مرات لو عليا لأ، أصحابي لما واحدة تطلق بمنعها".

أحدث أعمال دينا

ومن ناحية اخري، تشارك دينا في رمضان 2025 في مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري، ويشارك في بطولة العمل ايضا كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا، وآخرون. المسلسل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، ومن إخراج محمد سامي.

كما تنتظر فيلم «كتف قانوني» من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، انتصار، عارفة عبد الرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، باسم سمرة محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفي أبو سريع، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أكرم منصور ويوسف الفنجري.

اخر اعمال دينا

وكان اخر اعمال دينا هو فيلم الملكة والذي تدور قصته في إطار من الكوميديا حول سيدة أعمال والتي تجسد شخصيتها هالة صدقي وتقع في الكثير من المواقف الطريفة خلال الأحداث وتحاول تخطيها، وشارك في بطولته أيضا كلا من شيرين رضا، محمد رضوان، باسم سمرة، كريم عفيفي وغيرهم، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف هشام هلال.

وايضا شاركت في فيلم «عادل مش عادل» من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.