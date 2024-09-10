نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مصطفى شعبان مطلوب على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما اعلن عن احدث اعمله ومشاركته في مسلسل جديد من المقرر عرضه في رمضان 2024، وايضا مشاركته في فيلم جديد بجانب كريم عبد العزيز.

سبب تصدر مصطفى شعبان التريند

تصدر مصطفى شعبان التريند بعدما اعلن عن عودته للسينما من جديد بعد غياب 14 عاما عن دور العرض السينمائي، حيث يشارك في بطولة فيلم جديد مع النجم كريم عبد العزيز، الفنانة ياسمين صبري، ويبدأ تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد، في منتصف شهر أكتوبر المقبل، بين تركيا وإيطاليا، ثم يعود بعدها للتصوير في مصر.

أحدث أعمال مصطفى شعبان

يبدأ مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسل حكيم باشا الذي يعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، حيث يقدم اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

تجهيزات مسلسل مصطفى شعبان الجديد

يقوم صناع مسلسل حكيم باشا ببناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدًا لتصوير بعض مشاهد العمل بها، وخضع مصطفي شعبان للتدريب علي اللهجة الصعيدية، ومن المقرر أن تلعب أمامه دور البطولة النسائية الفنانة سهر الصايغ، ويتم التعاقد حاليا مع عدد من النجوم منهم الفنانة سوسن بدر والفنان رياض الخولي، والعمل من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الشواف.

تفاصيل مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفى شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وتعاقد على بطولة مسلسل مصطفى شعبان، الجديد «حكيم باشا»، كل من: (رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة) وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

آخر أفلام مصطفى شعبان

وكان آخر أفلام مصطفى شعبان، في السينما هو فيلم الوتر، الذي تم عرضه عام 2010، وشارك معه في بطولة الفيلم، كل من: غادة عادل، أروى جودة، سوسن بدر، أحمد السعدني، أشرف زكي، فاطمة ناصر، محمد محمود، ومن تأليف محمد ناير، وسيناريو وحوار وإخراج مجدي الهواري.

آخر أعمال مصطفى شعبان في الدراما

وبينما كان آخر أعماله في الدراما هو مسلسل المعلم، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وتناول المسلسل صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، وتقدم سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل المعلم

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، مفيد عاشور، انتصار، أحمد بدير، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، سلوى خطاب، سلوى عثمان، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.