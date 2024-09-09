نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عنبة يرد على شائعات ارتباطه ويكشف الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان الشاب عنبة حالة من الجدل بعد أن خرج عن صمته ليوضح حقيقة ارتباطه، حيث انتشرت العديد من الشائعات حول هذا الأمر.

وقد أكد عنبة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أنه لا يوجد أي ارتباط عاطفي في حياته.

عنبة ينفي الشائعات

في رسالة مباشرة عبر خاصية القصص على "إنستجرام"، كتب عنبة: "أنا مش مرتبط بحد ولا في حد في حياتي، ربي وجمهوري وشغلي بس".

هذا الرد جاء بعد انتشار العديد من الأقاويل حول وجود علاقة عاطفية في حياته، ما جعل الفنان يقرر وضع حد لتلك الشائعات.

تعاون ناجح بين عنبة ومسلم

على صعيد آخر، شهد شهر إبريل الماضي إطلاق أغنية جديدة بعنوان "أولاد مسك"، وهي دويتو جمع عنبة مع الفنان مسلم. الأغنية، التي تم إنتاجها بواسطة شركة روتانا، حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند فور صدورها، حيث تجاوزت الـ 250 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة، الأغنية من كلمات مسلم وحازم إكس وألحان وتوزيع مسلم.

كلمات أغنية "أولاد مسك"

تعد أغنية "أولاد مسك" من الأعمال التي أظهرت التعاون المثمر بين عنبة ومسلم، وتضمنت كلمات قوية ورسائل تعبر عن الثقة بالنفس والتفوق. بعض من كلمات الأغنية: "سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة

لافيها قبلينا ولا فيها بعدينا طول ما حنا فيها مش هتشموها

عملناها بـ كيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا

جايين نسيب بصمتنا سبنا علامة وعليكوا علمنا..."

تأثير الأغنية وتفاعل الجمهور

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع كلمات الأغنية وتوزيعها الموسيقي، مما جعلها تكتسب شهرة واسعة وتحقق نسب مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي.