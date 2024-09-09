نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح فعاليات اليوم العالمي لمحو الأمية بثقافة المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم قصر ثقافة أبو قرقاص مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمدرسة صديقة الفتيات بقرية أبيوها بمحافظة المنيا، وذلك ضمن برنامج القوافل الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار احتفالات اليوم العالمي لمحو الأمية وبرعاية وزارة الثقافة.

دور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي

استهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقتها إحسان كامل، مدير قصر ثقافة أبو قرقاص، حيث أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه قصور الثقافة في نشر الوعي وتعزيز الهوية الثقافية، خاصة بين فئتي الشباب والأطفال، من خلال الأنشطة المتنوعة المقدمة.

المرأة ودورها في المجتمع

تناول شادي رزق، مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع المنيا، في كلمته دور المرأة وأهمية حصولها على التعليم، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لمحو أميتها، ومؤكدًا على الدور الذي تقوم به هيئة قصور الثقافة في دعم هذه الفئة.

جهود الدولة في تعليم المرأة

أكدت ألفت فتحي، عضو المجلس القومي للمرأة فرع المنيا، على أهمية تعليم المرأة ودور الدولة في نشر الوعي بين السيدات، خاصة في صعيد مصر، من خلال الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية بمحو الأمية.

أنشطة متنوعة للأطفال والنساء

تواصلت الفعاليات بورشات عمل متنوعة للأطفال، منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم بإشراف الفنانة جيهان عبد المحسن، إضافة إلى معرض كتب يضم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

الختام مع ورش الأشغال اليدوية

اختتم اليوم بورش أشغال يدوية لتصميم حقائب ومفارش تدريب منال عبد الله، إضافة إلى ورشة أخرى لتعليم العمل بالشرائط الملونة، وذلك ضمن الأنشطة المتنوعة التي شهدها اليوم.

الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية

يحتفل العالم في الثامن من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمحو الأمية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التعليم والتأكيد على حق الجميع في القراءة والكتابة كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة.