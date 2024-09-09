نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر أيمن بهجت قمر للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم السيناريست أيمن بهجت قمر، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما أعلن عن وفاة ابنتي عمه فاطمة وعائشة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أيمن: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله في وفاة بنات عمي فاطمة وعائشة عبد الغني قمر، سبحان من له الدوام، الفاتحة".

آخر أعمال أيمن بهجت قمر

ويذكر أن آخر أعمال السيناريست أيمن بهجت قمر الفنية، هو فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه مؤخرًا في موسم أفلام صيف 2024.

أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

وفيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



أحداث فيلم أهل الكهف

وتدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.