نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يعلن بدأ تصوير فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر عن بدأ تصوير أحدث أعماله الفنية، وهو فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر أيمن بهجت قمر، صورة تجمعه بأبطال وصناع العمل، وعلق عليها قائلًا:" اليوم بداية تصوير فيلم الهنا اللي أنا فيه دعواتكم تأليف أيمن بهجت قمر إخراج خالد مرعي، إنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري".

تفاصيل فيلم "الهنا اللي أنا فيه"



يعد فيلم الهنا اللي أنا فيه من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز هو مسلسل “البيت بيتي 2”، والذي قدمه في بطولة مشتركة مع مصطفى خاطر، وحقق نجاحًا ملحوظًا وتصدر تريندات السوشيال ميديا، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رعب، مكون من 10 حلقات، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد عبدالعظيم، مي القاضي، وكريم مغاوري، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.

فيلم “بيت الروبي”



وأيضًا شارك في فيلم “بيت الروبي”، الذي قدم بطولته مع كريم عبدالعزيز في العام الماضي 2023، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يناقش إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا، وشارك في بطولته نور اللبنانية، تارا عماد، الطفل معاذ جاد، والطفلة لوسيندا، مع ضيوف الشرف محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن، مصطفى أبو سريع، شريف دسوقي، طه دسوقي، والإعلامية منى الشاذلي، والفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.