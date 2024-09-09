نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفعت ثمن سيناريو الفيلم من مالي الخاص.. سامح حسين يكشف مفاجأة عن "ساندوتش عيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سامح حسين، إن فيلم “ساندوتش عيال" والذي حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا له قصة غريبة معه، حيث عرض عليه السيناريست طارق رمضان فكرة الفيلم منذ خمس سنوات، وأعجب للغاية بفكرته، لكنه وجد مشكلة في إنتاج الفيلم، ولم يكن أمامه سوى حل واحد فقط، وهو أن يشترى سيناريو الفيلم من مؤلفه، نظرًا لإعجابه بالفكرة.

وكشف في تصريحات صحفية أنه دفع ثمن الفيلم من ماله الخاص وظل السيناريو حبيس الأدراج، حتى تحمس له المنتج أحمد السبكي منذ قرابة عام، وقرر إنتاجه، فيما أثار الفيلم جدلًا واسعا فور طرحه، ونال العديد من الإشادات على مستوى الجمهور والنقاد.

وأوضح أنه كان طوال الوقت مهموما بالبحث عن فكرة عمل سينمائي يناقش قضية مجتمعية هامة، وأن تقدم هذه القضية في قالب كوميدي اجتماعي، لذلك عندما قرأ سيناريو "ساندوتش عيال"، الذي يتحدث عن تضرر الأبناء من انفصال الأبوين تحمس لها بشكل كبير، وقرر تقديم الفيلم لعله يكون عاملًا مساعدًا في تراجع بعض الأزواج عن تلك الفكرة التي تدمر الأسرة والأبناء على وجه الخصوص في بعض حالتها.

وتابع سامح حسين أنه نظرًا لكونه تخرج في كلية الحقوق، شعر بضرورة تقديم عمل يوضح مدى المشكلات التي تحدث جراء قضايا الخلع والطلاق التي تشهدها المحاكم كل عام، كما أن بطل الفيلم يعمل محاميًا، وهو الدور الذي لم يقدمه من قبل رغم أنه الأقرب لمهنته ومؤهله الدراسي الذي قضى سنوات كي يحصل عليه، لذلك فإنه تلقى العديد من التعليقات الإيجابية والمكالمات الهاتفية من أصدقائه حول إتقانه لشخصية المحامي.