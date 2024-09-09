أنوشكا: لم أتخوف من تقديم دوري والدة هند صبري في "حلاوة الدنيا"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة أنوشكا، أن "جراند أوتيل"، من أفضل الأعمال التي قدمتها وكان علامة مميزة في مشوارها الفني، ثم يليله مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولكنها لم تتخوف من تقديم دور والدة النجمة هند صبري في ذلك العمل.

أنوشكا تتحدث عن مسلسل حلاوة الدنيا



وتحدثت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة :"مكنتش خايفة لما قدمت دور أم هندي صبري في مسلسل "حلاة الدنيا والدور كان تحدي كبير بالنسبة ليا، لأن فرق السن اللي بينا مكانش كبير، وهند عملت مجهود وأنا كمان عملت مجهود ورجاء الجداوي الله يرحمها كانت عامله زي رمانة الميزانة وربنا كان كارمنا".



واردفت الفنانة أنوشكا، عن قصة كسبها لقضية تعود لعام 2021، عندما قام "كلب" بعض كلبها دون أن يقوم صاحبه بربطه بقلادة حتى لا يهاجم أحد مثلما حدث معها ومع كلبها، موضحة أن المحكمة حكمت لصالحها بمبلغ 50 ألف جنيهاً.



وأستكملت أنوشكا، حديثها قائلة: "كان في قضية فعلا وكسبت القضية وأتحكم على صاحب الكلب بـ 50 ألف جنيه لأنه إقتناء حيوان معناه أنك بتقني روح والروح دي ليها عقل بيفكر وفي أصول ومينفعش أنه يمشي في الشارع بدون ما يربط الكلب بتاعه".



وأختتمت أنوشكا حديثها قائلة :"رفعت قضية إحتراماً للكلب وحصل هجوم عليا وتداركنا الموقف والقضاء حكم عليه بالغرامة ومينفعش اللي يقتني كلب يرعب بيه حد تاني أو يسيبه ممكن يتخطف أو يهاجم حد".



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