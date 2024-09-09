دينا: ماجد المصري أقنعني في "مفترق طرق" أن الراجل الخاين كويس

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أحمد جودة - القاهرة - علقت الراقصة دينا على أداء ماجد المصري في مسلسل "مفترق طرق"، الذي تلعب فيه النجمة هند صبري دور البطولة، وذلك خلال مشاركتها في برنامج "عرب وود" إلى جانب ماجد المصري.

وقالت دينا: "ماجد المصري أقنعني في "مفترق طرق" أن الخيانة هايلة، والراجل الخاين كويس اوي، لو راجل هيخوني كده انا موافقة مفيش مشاكل كان دورة حلو أوي".

وتحدثت الراقصة دينا عن شخصية هند صبري في المسلسل قائلة: "هند كانت رائعة وجميلة، وبنحبها للغاية، وهي ممثلة قوية".

وعلق ماجد المصري علي شخصية دينا في مسلسل "أش أش": عاملة دور مفاجئة السنادي خطيرة بس مش هنقول اي حاجة بس هي خطيرة في المسلسل".

مسلسل مفترق طرق

مسلسل "مفترق طرق" هو النسخة العربية من المسلسل الشهير "The Good Wife"، وقد تم عرض حلقاته بشكل مكثف، مما جعله يتصدر منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل "مفترق طرق" من إنتاج مجموعة كاريزما للإعلام ويشارك في بطولته هند صبري، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، علي الطيب، هدى المفتي، وليلى عز العرب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.