نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامة يكشف عن حقيقة وجود الجزء الثاني من "ما وراء الطبيعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المخرج عمرو سلامة، عن مصير الجزء الثاني من مسلسل ما وراء الطبيعة بطولة النجم أحمد أمين، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الموسم الأول،



حيث حرص "عمرو" على مشاركة جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام "،



وأرفق بالمنشور تعليقاً قال فيه:" بقالي أربع سنين ماعداش يوم إلا لما أسمع سؤال فين ما وراء الطبيعة الجزء الثاني؟.. ما وراء الطبيعة في بالي وفي قلبي وطالما بتنفس عايز أكمل المشروع ده وهجتهد عشان أطوره أكثر علشان يعجب محبي الروايات والعراف أولا وحط تحت أولا كذا خط ثم باقي الجمهور".



وأضاف:" اللي موقف المشروع عمره ما كان عدم اهتمامي، أنا أبيع كليتي وأصور ما وراء الطبيعة، لكنها تفاصيل إدارية وقانونية برا إيدي، وأتمنى أن أسباب العطلة دي تنتهي وتتحل الدنيا عشان الموضوع يخرج للنور، ويا رب يكون ده قريب، ادعوا معانا".

أبطال مسلسل ما وراء الطبيعة



مسلسل ما وراء الطبيعة، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق وسيناريو وإخراج عمرو سلامة، وشارك في بطولته كل من أحمد أمين الذي جسد دور أحمد خالد توفيق بطل الرواية، بجانب كل من رزان جمال وآية سماحة وسما إبراهيم ورشدي الشامي والطفلة ريم عبد القادر وغيرهم.