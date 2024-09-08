نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة تعلن عن خضوعها لعملية جراحية: "مرارتي اتفقعت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها بصورة لها من داخل غرفة العمليات بسبب خضوعها لعملية جراحية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “طلبة” على الصورة قائلة:" الحمد لله مرارتي اتفقت وشيلتها، شكرا لكل إلى سأل عليا ربنا يتم شفيا على خير".

تفاصيل مرض بدرية طلبة

وأوضحت بدرية خلال لقائها في برنامج "حد النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والمذاع على فضائية "ON"، أن فترة شبابها لم تكن كما تظهر للناس، فقد عانت من مرض الغدة الخبيثة الذي أصابها في سن الـ 17 واستمر لعقد كامل، خلال هذه الفترة، تدهورت حالتها الصحية والنفسية بشكل كبير، حيث أشارت إلى أن المرض "أكل" جسمها وتركها بوزن 45 كيلو فقط.

وأكدت أنها مرت بأزمة نفسية حادة خلال تلك الفترة التي وصفتها بأنها الأصعب في حياتها، وأجرت عملية جراحية في سن 28 عامًا، عندما كانت قد أنجبت ابنتيها، ومنذ ذلك الحين بدأت تستعيد صحتها تدريجيًا، عادت بدرية ببطء إلى حياتها الطبيعية، حيث بدأ جسمها ووجهها في استعادة مظهرهما السابق.



آخر أعمال بدرية طلبة



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم " الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

أحداث فيلم الملكة

فيلم الملكة، دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول هالة صدقي التي تقدم شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

أبطال فيلم الملكة



فيلم الملكة من بطولة: هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز

