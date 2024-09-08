نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات جمعت إياد نصار وريهام عبدالغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الثنائي إياد نصار وريهام عبدالغفور في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل ظُلم المصطبة مع فتحي عبدالوهاب، والعمل جاري التحضير له حاليًا والتعاقد مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير خلال الشهر المقبل، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.

مسلسلات جمعت إياد نصار وريهام عبدالغفور

سبق وتعاونا سويًا في أكثر من عمل آخرها كان مسلسل وش وضهر الذي عُرض في عام 2022، وايضا صرح الفنان إياد نصار في لقاء مع "et بالعربي": "كنت أنتظر اللحظة التي أعمل فيها مع ريهام عبد الغفور، تشاركنا من قبل في مسلسل "حارة اليهود" لكن لم تجمعنا مشاهد، ريهام عبد الغفور ممثلة ممتعة وممتع العمل معها، كان بيننا كيميا واضحة للجمهور"، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال جمعت إياد نصار وريهام عبدالغفور..

مسلسل حارة اليهود

تعاون إياد نصار وريهام عبدالغفور سويًا للمرة الأولى من خلال مسلسل حارة اليهود، والذي عرض عام 2015، من بطولة منة شلبي، إياد نصار، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سيد رجب، أحمد حاتم، سلوى محمد علي، صفاء الطوخي، الراحل سامي العدل، صبري عبدالمنعم، ووليد فواز، والعمل كان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، ودار في إطار اجتماعي درامي تاريخي، وتناول الفترة من عام 1948 أثناء حرب فلسطين حتى العدوان الثلاثي على مصر، حيث نقل شكل الحياة في حارة اليهود وسكانها في هذه الفترة والأنشطة التي كانوا يمارسونها، وتأثرهم بالأوضاع السياسية في البلاد، وانعكاس ذلك على حياتهم اليومية.

مسلسل أفراح القبة

وايضا تعاون الثنائي في عام 2016 بمسلسل أفراح القبة من بطولة منى زكي، وشاركت وقتها ريهام عبدالغفور في العمل كضيف شرف بشخصية ريري، ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي يعود إلى فترة السبعينيات، وضم العمل عدد من النجوم منهم جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، صبا مبارك، أحمد السعدني، سلوى عثمان، صبري فواز، وسامي مغاوري، ومن تأليف نجيب محفوظ وسيناريو وحوار نشوى زايد، ومن إخراج محمد ياسين.

مسلسل وش وضهر

كما شاركان في مسلسل "وش وضهر" عبر منصة "شاهد vip، وهو مكون من 10 حلقات، من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وإسلام جمال وشريف دسوقي وميمي جمال ومحمود قابيل وثراء جبيل، دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك بجانب إياد وريهام في بطولته كل من إسلام إبراهيم، ثراء جبيل، محسن منصور، محمود قابيل، ميمي جمال، شريف دسوقي، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف.