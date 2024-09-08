تعرف على اسم مسلسل يحيى الفخراني الجديد رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان يحيى الفخراني لمسلسله الجديد، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، العمل مكون من 30 حلقة، إخراج ماندو العدل وتأليف أمين جمال وإنتاج جمال العدل.

تعرف علي إسم مسلسل يحيى الفخراني الجديد رمضان 2025

ويعتبر "الأستاذ" هو اسم مسلسل الفخراني الجديد، ويواصل صناع العمل في الفترة الحالية التحضير للمسلسل وكتابة حلقاته، والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين بجانب يحيى الفخراني في البطولة، من أجل تحديد موعد انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال يحيى الفخراني

وكان اخر اعمال الفخراني هو منافسته في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل عتبات البهجة، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول علاقة الجد بأحفاده، ولعب شخصية بهجت الأنصاري وهو وكيل وزارة الصناعة على المعاش، يترك عمله ويدخل عالم السوشيال ميديا ويصبح إنفلونسر، ويدخل في أزمات عديدة بسبب حرصه على تربية أحفاده وحل مشاكلهم.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

كان مسلسل عتبات البهجة، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، خالد شباط، يوسف عثمان، وفاء صادق، صفاء الطوخي، بسنت أبو باشا، علاء مرسي، وعلاء زينهم، والمسلسل من تأليف مدحت العدل ومقتبس عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل.

يحيى الفخراني يشدد علي خصوصية الفنان

يذكر ان الفنان يحيى الفخراني، كان قد شدد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، على احترام خصوصية الفنان، وعلى الصحافة أن تنتبه لهذه المسألة، بحيث يتم ضبط الأمر، ويكون هناك صحفي أو اثنين لتغطية الأحداث والمناسبات، أنه لا بد من وضع حدود في العلاقة بين الفنان والجمهور، مع حرص الفنان على نشر صور للجمهور كل فترة، معتبرا أن الإفصاح عن قيمة أجر الفنان خطأ كبير، الأرقام اللي بيعلنها الفنان عن قيمة أجره مبالغ فيها وليست حقيقية"، واصفا الفنانين بعمال التراحيل، مضيفا: "الفنان عنده التزامات وفي منهم متحملين عائلات.. بيشتغلوا عمل كل فترة، والفلوس اللي بيخدوها للزمن".