نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'عودتني الدنيا' أغنية جديدة لـ شيرين عبد الوهاب بتوقيع أحمد المالكي وتامر عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "عودتني الدنيا" من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسي، ومن المقرر أن يتم طرحها قريبًا.

أغنيات ألبوم شيرين الجديد



وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خمس أغنيات مؤخرًا من ألبومها الجديد وهم (بتمني أنساك، مازال على البال، هنحتفل، اللي يقابل حبيبي، عسل حياتي) وآخرهم أغنية "قالك نسيني" وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

كلمات أغنية "قالك نسيني" لـ شيرين



قال ونسي اللي بينا ‏قال لأولاد الحلال قال لأصحاب مابينا»‏

«إن الموضوع نِسيه..ده خلاص راحت عليه‏ حايمثل والا ايه.. وِسعت مِنهُ سِنه»

«‏عايزني أغير عليه عايزني انتبه لهُ‏ عايزني اهتم بيه يجي على مهلهُ»

«‏واخد الموضوع هِزار.. وده جوه منه نار ده في حالة انهيار.. وأنا بأتجاهله»

«‏بيقول في بعُدى إيه.. عيدوا تانى ياللا‏ده كلام ب أضحك عليه.. ف اليوم ألف مرة‏ لاء كان دمه خفيف واللهِ كان ظريف ‏قضىّ لهُ معايا صيف ماعلينا ياللا».

‏«قالك نسينى نسينى نسينى قال‏قالك نسينى نسينى لا ده خيال»



آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب



وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرحت مؤخرًا أحدث أغنياتها وهي أغنية "عسل حياتي" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

وتقول كلمات الأغنية:-

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى