قريبًا.. عرض الفيلم الوثائقي الأرض العزيزة على شاشات CGTN

القاهرة - محمد ابراهيم - سيتم عرض السلسلة الوثائقية الأرض العزيزة قريبًا على شاشة قناة CGTN وقناة CGTN الخاصة للأفلام الوثائقية وقنوات CGTN العربية والإسبانية والفرنسية والروسية.

تفاصيل فيلم الأرض العزيزة

مرحبًا بكم في حي شارع ليوشينغ بمدينة يينينغ بمنطقة شينجيانغ، حيث تُشكل الطرق والشوارع شكلا سداسي الأضلاع، في هذا الحي النابض بالحياة يعيش أهالي 13 قومية مختلفة بما فيها قومية الويغور والقازاق وهان، ويكتبون معا على جدرانه قصصهم المؤثرة بفصولها المليئة بالذكريات والعواطف.

تصور السلسلة الوثائقية الأرض العزيزة علاقات الصداقة والرعاية والمشاعر الصادقة بين الأفراد والأسر وحتى مختلف القوميات من سكان حي شارع ليوشينغ بمدينة يينينغ.

وتستخدم تقنية التصوير الواقعي الطبيعي، لعرض قصص الأفراد من مختلف الخلفيات والفئات العمرية وصولا إلى طبيعة المجتمع والعلاقات الاجتماعية، التي تعكس مظاهر الحياة الحقيقية في شينجيانغ، تلك الأرض التي تحتضن التنوع القومي والديني والثقافي بكل محبة وتناغم.



ولد وترعرع نور شاتي إبراهيم في حي شارع ليوشينغ، والآن يعمل كسائق سيارة أجرة من أجل كسب لقمة العيش، بينما تدير زوجته عديلة متجرا صغيرا في منزلهما كلاهما يعمل بجد لتربية ورعاية بناتهما الثلاث، لنشاهد كيف تعيش هذه الأسرة الويغورية حياتها بحلوها ومرها في هذا الحي.



الشاب تانار أولسبي من قومية القازاق قد ترعرع في مراعي تشياشي الخضراء، وبعد تخرجه من معهد الموسيقى جاء إلى حي شارع ليوشينغ لكسب لقمة العيش من خلال العمل كمدرس خصوصي، والعزف في حفلات الزفاف. بين الحلم الذي يسعى لتحقيقه والواقع الذي يجب أن يواجهه، كيف سيختار؟ وما هي التحديات التي سيواجهها؟



تشاو يويه من قومية هان، أم لطفلين، شخصيتها لطيفة وتحب دائما تقديم الرعاية لجميع الأشخاص من حولها، تدير متجرا للملابس مع صديقتها المقربة في حي شارع ليوشينغ. قصتها تشبه قصص الكثير من النساء اللواتي يحاولن التوفيق بين العمل والمسؤوليات اتجاه العائلة. كيف تدير تشاو يويه حياتها؟ وكيف تضفي السعادة عليها على الرغم من انشغالها؟



ما بين هو إمام مسجد حي شارع ليوشينغ، مخلص في عمله ومحب لعائلته، يشارك ويهتم بجميع شؤون الحي المختلفة، كالزواج والجنازات والعلاقات بين الجيران. كان ما بين يتمنى لو أن والده ما زال على قيد الحياة ليفتخر به بعدما أصبح إمام جامع، لهذا قرر تحويل هذا الحزن إلى مشاعر حب ورعاية يقدمها إلى أهالي هذا الحي.

هناك نسختان لهذه السلسلة الوثائقية الفيلم الوثائقي مدته 82 دقيقة و4 حلقات من السلسلة الوثائقية التلفزيونية للأبطال الأربعة وكل حلقة مدتها 30 دقيقة.