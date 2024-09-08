في هذا الموعد.. رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفل غنائي كبير يوم الثلاثاء 17 سبتمبر في الإسكندرية، وسيقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور، مثل "بيكلموني"، "أعديني"، "لحظة بعادك"، "خليني أشوفك"، "بضيع وقت"، و"بيهم كلهم".

كشف الفنان رامي جمال عن موعد أحدث ألبوماته الغنائية، والتى من المقرر طرحها فى موسم الشتاء أول يناير 2025 ويأتي بعنوان “مش لاقيكي".

أحدث أعمال رامي جمال

و نشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “معادنا فى أول يوم فى السنة مع ألبوم الشتاء عشان السنة تبدأ صح ان شاءالله”.

ويتعاون رامي جمال في الأغنية الرئيسية للألبوم مش لاقيكي مع الشاعر إبراهيم جاد.

أغنية حالته صعبة

والجدير بالذكر آخر أعمال رامي جمال أغنية "حالته صعبة"، وهى من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وتعد الأغنية آخر أغانى ألبومه الذى حقق نجاحا كبيرا فى الفترة الأخيرة.