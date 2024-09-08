أحمد سعد يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "بنت ناس" بأكثر من مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أحمد سعد مؤخرًا أحدث أعمالهم الغنائية التي تحمل اسم "بنت ناس" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها وسرعان ما انتشرت الأغنية بين الجمهور، ويذكر أن الأغنية قد تصدرت التريند بعد طرحها بساعات قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.

وتحتل الأغنية الآن التريند الثاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و100 ألف مشاهدة وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.

أغنية "بنت ناس" من كلمات مصطفى حدوته، الحان وليد العطار، توزيع إيهاب كلوبيكس.

كلمات أغنية "بنت ناس"

تضحكلي الدنيا في ضحكتها

و يسرقني الوقت في قعدتها

دي بتاخد العقل بحلاوتها

انا مقابلتش اجمل منها

تتدلع تختارعلي ذوقها

و بسيبها علي راحتها بشوقها

عيني بتحسدها علي هدوئها

انا مببطلش كلام عنها

دي بنت ناس

و تختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس علي مرايتها

دي بنت ناس

بجمالها يشهد كل الناس

و عيون جميلة مليانه احساس

مبشوفش حد في رقتها

بيروقلي الجو بروقانها

اسمي بيحلو علي لسانها

ولا حتي اربعه يملو مكانها

لا هي وبس مفيش غيرها

بتمزج لما اسمع صوتها

بتمزج أو ي لما ابسطها

و موافق علي كل شروطها

مش شايف في الدنيا دي غيرها

دي بنت ناس

و تختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس علي مرايتها

دي بنت ناس

بجملها يشهد كل الناس

وعيون جميلة مليانه احساس

مبشوفش حد في رقتها

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

و الجدير بالذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، ويذكر أن آخر أعماله الغنائية هي أغنية "هتجنن منه" والذي شاركه فيها النجمة مي عمر والنجم عمرو سعد، ولقد عرضت لأول مرة في برنامج "بيت السعد" من بيت أحمد سعد وعمرو سعد عند ضيافتهما للنجمة مي عمر.

كلمات أغنية "هتجنن منه"

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

وراني إلى مشفتوش

قولني إلى مقولتوش

يعاندني وما اعندهوش

هو بيعمل كده ليه

بيحب إلى محبوش

دوقني إلى مدقتوش

يتعبني ومتعبتوش

هو اتجنن كده ليه

تحاسبني وماحسبهاش

و تسبني ومبسبهاش

خلتني مبفهمهاش

انا نفسي افهم متغيره ليه

تنساني ومنستهاش

تخاصمني وماخصمهاش

انا كده مبكلمهاش

مبتسمعنيش هتكلم ليه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

يا حبيبي ما تهدي عليها

ما تطبطب حبه عليها

اديها جرعة حنيه

تديلك هي عنيها

يا حبيبتي ما تهدي عليه

و افهمي زعلان من ايه

اديله حبه ميداديه

هيشيلك جوه عنيه

يظلمني ومظلمتوش

يقلقني ومقلقتوش

يجرحني وميهموش

جاب الجبروت ده منين

يضايقني وماضيقتوش

يشتكي وانا ملمستوش

يشتمني ومشتمتوش

و بقيت مش عارفه ده مين

تحاربني ومحربهاش

تشتكي مبتستناش

فكرالي ومبتنساش

الغلطة دي عدي عليها سنين

فكراني محبتهاش

و انا عنها مبستغناش

ولو انا مبحنلهاش

امال انا يعني هحن لمين

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

يا حبيبي ما تهدي عليها

ما تطبطب حبه عليها

اديها جرعة حنيه

تديلك هي عنيها

يا حبيبتي ما تهدي عليه

و افهمي زعلان من ايه

اديله حبه ميداديه

هيشيلك جوه عنيه