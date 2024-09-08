5 مسلسلات جُدد ينتظرها الجمهور خلال شهر سبتمبر (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ موسم مسلسلات الأوف سيزون ويحمل موسم الأوف سيزون لهذا العام العديد من المسلسلات التي ستطرح عبر شاشات التلفزيون وأيضًا عبر المنصات الرقمية المختلفة.

ويكون الجمهور على موعد مع باقة متنوعة من المسلسلات خلال شهر سبتمبر حيث تتنوع المسلسلات ما بين الدراما والرومانسي والكوميدي.

ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز تفاصيل المسلسلات التي ستعرض خلال شهر سبتمبر.

مسلسل "انترفيو"

مسلسل "انترفيو" هو من انتاج منصة watch it، وسيبدأ عرضه بداية من يوم 11 سبتمبر الجاري عبر منصة watch it، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي خيالي.

ينتمي مسلسل "إنترفيو" إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط، ومن بطولة رنا الرئيس، العمل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم ديانا هشام، مونيكا ألفونس، وسارة نور، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى.

وتدور أحداث المسلسل حول «نادين»، التي تعمل محللة بيانات، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تتوجه لإجراء مقابلة عمل، ويتناول المسلسل قصة حياتها الشخصية وتعاملها مع المخاوف التي تواجهها، خصوصًا فيما يتعلق بالدخول في علاقات عاطفية، ويحاول خالد شباط إقناع «نادين» بالدخول في علاقة حب، ويطلب يدها للزواج، لكنها تبدي ترددًا وخوفًا من الفكرة، إلا أنه يستمر في المحاولة ويحثها على إعطائه فرصة للتعرف عليها

مسلسل "ديبو"

مسلسل "ديبو" سيبدأ عرضه بداية من يوم ١٣ سبتمبر علي منصة يانجو بلاي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي فانتازيا.

يتألف مسلسل "ديبو" من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

ويعود تأليف هذا العمل إلى الكاتب إيهاب بليبل، بينما يتولى مهمة الإخراج أحمد عبد الوهاب، مع إنتاج من سالي والي، وهو من بطولة محمد انور، سارة الشامي، رشدي الشامي، هالة فاخر، ايمان السيد.

مسلسل "تيتا زوزو"

مسلسل "تيتا زوزو" سيبدأ عرضه بداية من يوم ٢١ سبتمبر عبر قناة DMC، ينتمي مسلسل "تيتا زوزو"، إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.

مسلسل "تيتا زوزو"، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

مسلسل "مطعم الحبايب"

مسلسل "مطعم الحبايب" سيبدأ عرضه بداية من يوم ٣ اكتوبر عبر منصة شاهد الرقمية، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي وينتمي إلي فئة المسلسلات القصيرة.

والمسلسل من بطولة احمد مالك، هدي المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، اسلام ابراهيم، ومن تأليف مريم نعوم ومن اخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل "برغم القانون"

تبدأ قناة «ON» عرض مسلسل «برغم القانون»، بداية من يوم الأحد 15 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل «برغم القانون» يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز، ومكون من 30 حلقة.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.