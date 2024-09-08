نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصور عفوية.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور ل الفنانة نيرمين الفقي

ظهرت نيرمين الفقي، وهي ترتدي بلوزة باللون الأخضر وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة وظهرت في بعض الصور بوضعية السيلفي التي نالت إعجاب الجمهور.

الفنانة نيرمين الفقي



آخر أعمال نيرمين الفقي



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي، هو مشاركتها في مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"



وشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:حسن الردار، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نيرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد،ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي.

أحداث مسلسل “محارب”



ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش معأسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.