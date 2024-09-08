نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من صالة الجيم.. ميرنا نور الدين تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها و جمهورها صورة جديدة لها من داخل الجيم، عبر خاصية الأستوري بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

الفنانة ميرنا نور الدين

أحدث ظهور ل الفنانة ميرنا نور الدين

ظهرت ميرنا، و هي ترتدي توب أسود كت و عليه بنطلون سبورت باللون الأسود أثناء تمرينها اليومي داخل الجيم.

و علقت على الصورة قائلة: "لقد أنجزته".

آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين الفنية، هو مسلسل "الحشاشين"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

طاقم عمل مسلسل "الحشاشين"





وشارك في مسلسل "الحشاشين" كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.



أحداث مسلسل "الحشاشين"

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة في إطار تشويقي درامي تتوالى حلقات المسلسل.