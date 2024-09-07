نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر توجه رسالة شكر وتقدير لهؤلاء الأشخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت النجمة مي عمر، على جائزة الإبداع عن دورها في مسلسل نعمة الأفوكاتو، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدير جيست بدورته الـ 21.

وأعربت الفنانة مي عمر عن سعادتها الكبيرة بتكريمها حيث قالت عقب استلام الجائزة: تحية لنعمة الأفوكاتو كان دور مختلف وإني باخد عليه جوائز دي حاجة كبيرة، بشكر كل زملائي وفريق العمل، وبشكر محمد سامي بحب أشتغل معاه دايمًا عشان بناخد جوائز كتير أوي.



أبرز الفائزين في حفل توزيع جوائز دير جيست



وتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن خلال حفل توزيع جوائز دير جيست بدورته الـ 21، وأبرزهم الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد عز، أحمد رزق، ليلى علوي، أحمد زاهر، دينا فؤاد، صبا مبارك، انتصار، هدى المفتي، المخرج محمد سامي، المخرج بيتر ميمي، محمد ممدوح تايسون، هنا الزاهد، هشام ماجد، ليلى زاهر، فريدة سيف النصر، إسعاد يونس، سوسن بدر، محمود عبد المغني، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، المخرج طارق العريان، عمرو يوسف، وغيرهم من نجوم الفن.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو



ومن ناحية أخرى، شارك في بطولة مسلسل نعمة الأفوكاتو كل من: الفنانة مي عمر، الفنان أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، سلوى عثمان، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

