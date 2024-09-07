نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..انطلاق النسخة الثانية من "ملتقى العاصمة لفنون الطفل" في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تنطلق مساء اليوم السبت النسخة الثانية من "ملتقى العاصمة لفنون الطفل" في ساحة دار الأوبرا المصرية، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة وعدد من الوزارات الأخرى.

توسيع التعاون مع الوزارات

أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن هذه النسخة تشهد توسيع آفاق التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالتوعية والتثقيف، بهدف تعزيز الخدمة المقدمة للطفل والأسرة المصرية.

ورش عمل توعوية حول نهر النيل

تشارك وزارة الري والموارد المائية بورشة توعوية فنية بعنوان "نهر النيل شريان حياة"، لزيادة الوعي بأهمية نهر النيل والممارسات الإيجابية للحفاظ عليه.

مشاركة روسية في الملتقى

يساهم المركز الثقافي الروسي والمدرسة الروسية في القاهرة بعدد من الفرق الفنية، إلى جانب معرض فني مصغر للتعريف بالثقافة الروسية.

مشاركة واسعة من قطاعات وزارة الثقافة

يضم الملتقى مشاركة قطاعات متعددة من وزارة الثقافة، بما في ذلك دار الأوبرا المصرية والمركز القومي لثقافة الطفل والهيئة المصرية العامة للكتاب.

ثلاث مسارح للفعاليات

تم تخصيص ثلاثة مسارح للعروض الفنية المختلفة، منها مسرح للفرق الغنائية، وآخر لعروض العرائس، ومسرح لعروض الفنون الشعبية للأطفال.

فقرات السيرك القومي ومعارض الكتاب

سيشهد الملتقى فقرات السيرك القومي المتنوعة بالإضافة إلى تنظيم عدة معارض للكتاب في مواقع مختلفة داخل دار الأوبرا المصرية.

ورش فنية للأطفال

يضم الملتقى عددًا كبيرًا من الورش الفنية للأطفال، مثل ورش إعادة التدوير، وورش صنع العرائس، والتلوين، والنحت على الخزف.

نقطة معلومات للمهتمين بتعليم الفنون

سيتم تخصيص مساحة أمام مسرح الهناجر للفنون كنقطة معلومات، لتقديم الاستشارات للأهالي المهتمين بتعليم أطفالهم الفنون والموسيقى.

استقبال الزوار بالتراث الشعبي

سيكون في استقبال زوار الملتقى فرقتا النيل للآلات الشعبية والتنورة للفنون التراثية للترحيب بالحضور.