نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروى تجمع بين الطرافة والإبهار بكليب أغنيتها العراقية الجديدة "مغرم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت المطربة أروى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مغرم" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، وجاءت الأغنية باللهجة العراقية، قدمتها أروى نزولًا عند مطالبة جمهور الأغنية العراقية، والمعروف عنها محبتها للفن العراقي ان من ناحية اللهجة، الإيقاعات الموسيقية أو الكلمات المعبرة.

تفاصيل أغنية مغرم

"مغرم" أغنية من كلمات منذر درويش، ألحان وتوزيع أحمد الجوزي، ميكس وماستر وصوت حسام كامل، إنتاج palazzo art production في أولى أعمالها الإنتاجية.

صورت أروى الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج مرقص عادل في فندق فيزراتشي دبي الذي ساهم في فكرة وإنتاج الكليب، حيث نرى أروى تلتقي بالصدفة وهي في زيارة إلى الفندق بشخص تعجب به وتدور بينهما أحداث طريفة حيث تفقد الوعي في كل مرة تلتقي فيه، وتتوالى الأحداث بقالب طريف لنكتشف في النهاية أنها تتذكر هذه المواقف في ذكرى زواجها منه.

تصريحات أروى

وعن تصوير أغنية "مغرم" قالت أروى: كنا فريق عمل أشبه بأسرة مترابطة يسعى الجميع من أجل تقديم فن مميز في أفضل صورة، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور الكريم، لما يحمله العمل من إبداع ورؤية فنية، وأشكر كل فريق العمل على دعمهم الكبير لخروج الأغنية والكليب بهذا الشكل المميز، وأؤكد لجمهوري أن ينتظر العديد من المفاجآت في المستقبل.

أروى تراهن على أغنية وكليب "مغرم" وتؤكد أنه عمل فني يقدمها باسلوب رشيق، وإنه ا اختارت هذا التوقيت لطرح العمل تماشيًا مع الأجواء الجميلة، مشيرة إلى ان الكلمات كانت معبرة، واللحن تضمن نغمات موسيقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى.

أروى أبهرت المشاهدين بهذا العمل بالصوت والصورة، فهي قدمت اللهجة العراقية بكل إتقان، وأطلت في الفيديو كليب بأكثر من إطلالة عصرية ومميزة، ويأتي هذا العمل ضمن سلسلة من الأغاني التي تصدرها أروى بشكل منفرد ومتتالي في الفترة الراهنة.