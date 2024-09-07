انت الأن تتابع خبر جيسي عبدو تستعرض رشاقتها داخل الجيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو فيديوهات عبر خاصية "الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت جيسي من داخل الجيم في دبي حيث تتواجد حاليا مع زوجها المنتج مفيد الرفاعي.



وتحرص جيسي على المواظبة على التمارين الرياضية.



ووثقت من خلال الفيديو قيام زوجها بتمارين رياضية قاسية، معلقة على الأمر بالقول: "قوي، واثق، لا يمكن إيقافه، زوجي".



يُذكر ان جيسي كشفت مؤخرا عن زواجها من المنتج مفيد الرفاعي.



وتزوجت جيسي قبل مفيد الرفاعي مرتين، الأولى كان عمرها حينها 17 عامًا على الرغم من اعتراض أهلها، ولكنّ هذا الزواج لم ينجح وانفصلت بعد عامين. وتزوجت بعدها من شابّ توفي في حادث سير مروّع بعد غيبوبة استمرت 8 أيام .



