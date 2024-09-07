في ذكرى وفاتها... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ عايدة كامل

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم السبت 7 سبتمبر ذكرى وفاة الفنانة عايدة كامل، والتي تميزت بالإصرار والعزيمة والذكاء والطموح، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لها.

نشأة عايدة كامل

ولدت عايدة كامل يوم 22 من شهر سبتمبر عام 1931 بالقاهرة، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمى وأنجبت منه الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الحالى.

التحقت بالجامعة ودرست العمل بالإذاعى وحصلت على درجة البكالوريوس فى التقديم الإذاعى، ثم التحقت بالمعهد العالي للتمثيل، ثم اتجهت مطلع الخمسينيات إلى التمثيل من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية.

ظهرت موهبتها الفنية من خلال المسرح المدرسى، ثم اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير "بابا شارو"، واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية.

أبرز أعمال الفنية لـ عايدة كامل

قدمت ما يقرب من 120 عملًا فنيًا بين التلفزيون والسينما والإذاعة وتعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار مثل اسماعيل ياسين ومحمد فوزى وفريد الأطرش وفاتن حمامة وشادية وماجدة وعمر الشريف وغيرهم.

من أبرز أفلامها "ست الحسن"، "ورد الغرام"، "لحن الخلود"، "نت الهوى"، "رقصة الوادع"، "حدث ذات ليلة"، "موعد مع المجهول"، "اسماعيل ياسين فى الطيران"، "حدث ذات ليلة"، "الانثى والذئاب" و"اسكندرية ليه".

ونجحت في تكوين جماهيرية واسعة من خلال أعمالها الدرامية التلفزيونية أبرزها "هوانم جاردن ستى"، "اللص الذى أحبه"، "القضاء في الإسلام"، "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "رفاعة الطهطاوى".

أما فى الاذاعة فقدمت مسلسلات "الحب كدة"، "شىء من الخطر"، "حبيبى خذ بيدى"، "الدجال"، "ابن البرق"، "الفارس الأسود"، "كلاب الحراسة"، "الصديق والطريق".

كرمها وزير الثقافة السابق حلمي النمنم وخالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والمخرج محمد الخولى رئيس المركز القومى للمسرح، فى عام 2017 بمسرح الهناجر.