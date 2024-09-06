نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..إذاعة حفل تامر عاشور من حفلات جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة MBC مصر عن إذاعتها حفل الفنان تامر عاشور التي ستقام اليوم من ضمن موسم حفلات جدة في الرياض، ومن المقرر أن تُذاع الحفلة في تمام الساعة 10 مساءًا.

وقد روج الفنان تامر عاشور للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلًا: "مساء الفل على أجمل ناس.. بكرة الحفلة مذاعة على MBC1".

تفاصيل حفل تامر عاشور في جدة

كشفت الشركة المنتجة لحفل تامر عاشور عن تفاصيله، حيث سيقام في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم حفلات صيف 2024.

حيث حرصت الصفحة الرسمية للشركة على نشر برومو ترويجيا لحفل غنائي لـ تامر عاشور في جدة يوم 6 سبتمبر المقبل من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها (هيجيلي موجوع، وداع وداع، ذكريات كدابة، كنت فين....) وغيرها الكثير.

آخر أعمال الفنان تامر عاشور

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية وداع وداع، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وأغنية “وداع وداع” من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم الذى يعد التعاون الأول بينه وبين الفنان تامر عاشور، وتوزيع عمرو الخضري.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

جاي بعد ما شوفت غيرك

قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيرة

مش هنحيي في اللي مات

وداع وداع مش فاضيلك

أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

أصله مش خدام جنابك

سلام سلام واستابينا

خلاص مفيش كلام ما علينا

قولي طب إيه اللي جابك

أوعى تضمن يوم ولائي

لحد قلبه في مرة ساب

كنت عارفك يوم هترجع

آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه

كان كفاية عليه الغياب