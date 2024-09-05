نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | علي الطيب لـ دوت الخليج: أتمنى مناقشة الجزء الخفي في الرياضة..وأواصل كتابة عمل درامي عن السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان علي الطيب عن أمنيته في مناقشة الجزء الخفي بـ المجال الرياضي من قبل الدراما، كما أعلن عن مواصلته لكتابة عمل درامي عن مدينة السويس.

وكشف علي الطيب لـ دوت الخليج تفاصيل كتابته لعمل درامي جديد قائلًا: "بكتب بقالي فترة عمل درامي عن حصار مدينة السويس وإن شاء الله ده يظهر للنور لأنه مسلسل مهم وأحداثه تاريخية فيها إنجازات وبطولات كتير جدًا، ف إن شاء الله يظهر للنور ويتحقق الحلم اللي نفسي احققو يعني".

علي الطيب: اتمنى مناقشة الجزء الخفي بالمجال الرياضي في عمل درامي



وعن القضايا الذي يتمنى مناقشتها من قبل الدراما قال:" لو هنافش قضية في عمل درامي هتكون الجزء الخفي في المجال الرياضي والجزء ده مسبب مشاكل كتير أوى بتظهر متأخر وعندي قصة إن شاء الله تتناقش من أجل أن يكون عندنا أبطال في كل لعبة زي محمد صلاح لإنه رفع سقف طموحاتنا كلنا وخلى الشباب طول الوقت عندهم إحساس أنهم ممكن يحققو ويعملوا إنجاز فهى من الحاجات اللي شاغلة تفكيري ".



آخر أعمال علي الطيب



يذكر أن آخر أعمال علي الطيب مسلسل مفترق طرق، والذي حقق به نجاح كبير، ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife".



أحداث مسلسل "مفترق طرق"



وتدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول، شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.



أبطال مسلسل مفترق طرق



ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.