مرفت مرسي: أناشد عمومية التشكيليين كثافة الحضور في الإعادة على مقعد النقيب

القاهرة - محمد ابراهيم - في تصريحات خاصة قالت المهندسة مرفت مرسي المرشحة لمقعد نقيب الفنانين التشكيليين في إنتخابات الإعادة أمام الفنان طارق الكومي،د والمزمع عقدها يوم 13 سبتمر الجاري، قالت أنها تناشد زملائها جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بكثافة الحضور وإتمام العملية الإنتخابية بشكل ديموقراطي دون النظر لمن سيذهب التصويت وذلك لتظهر الإنتخابات بصورة مشرفة تعبر عن رقي فناني مصر.

تصريحات المهندسة مرفت مرسي



أضافت مرسي أن لها تاريخ كبير في العمل النقابي كعضو مجلس ادارة سابق ومشرفة على لجنة الاسكان حققت انجازات عديدة ابرزها جلب وحدات سكنية لاعضاء النقابة والعمل على حل الكثير من المشكلات المثبتة خلافًا لاسهامي القوي في تغيير القانون لصالح النقابة وهو أمر موثق لا يحتمل اي تشكيك



وعن أهدافها حال نجاحها أشارت مرسي أن الأهداف كثيرة أبرزها تنمية موارد النقابة بشكل علمي بعيدًا عن شبكات المصالح الشخصية التي يحاول البعض خنق النقابة بها، فإذا زادت الموارد استطيع مثلا رفع معاش الفنان التشكيلي لـ 2000 جنيه على الاقل حفاظا لكرامة الفنان فمبلغ المعاش الحالي مخز بما تحمله الكلمة من معان فبلغ 75 جنيه لا يليق بتشكيليين مصر على الاطلاق، ونستطيع بعد زيادة الموارد اتخاذ الكثير من القرارات كتطوير منظومة العلاج الصحي ودعم صندوق الاعانات والكفالة الاجتماعية وغيرها من سبل التمنمية لصالح الاعضاء كرسالة اصيلة للنقابة في مساندة الدولة المصرية المرهقة بالأعباء.



واختتمت مرفت مرسي تصريحاتها بإنه ا حال توفيقها من عدمه ستظل تدعم نقابتها للنهاية لإنه ا اكثر دراية باوجاعها، مؤكدة ان نجاح سبع مرشحين من قائمتها في مجلس الادارة مؤشر رائع لاستكمال طريق الاصلاح الذي لن احيد عنه سواء كنت داخل أو خارج النقابة وهو امر ليس جديد علي